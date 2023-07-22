Ereğli'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaş taleplerine her zaman öncelik gösterdiklerini belirterek, "Hedefimiz sadece sevdalısı olduğumuz Ereğli'mize hizmet etmek" dedi.

Ereğli Belediyesi'nde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Türbe ve Yıldızlı Mahallelerinde de asfalt ihtiyacı olan cadde ve sokaklar sıcak asfaltla buluşturuldu. Ereğli'de cadde ve sokaklar modern görünüme kavuşmanın yanında trafik akışının sağlıklı ve güvenli sağlanması açısından sıcak asfaltla donatılıyor. Tüm mahallelerde, gelen talepler istikametinde gerçekleştirilen çalışmalarla önemli ölçüde yol sorununun önüne geçiliyor.

Asfaltta rekor kırmalarına rağmen, halen asfalta ihtiyaç olan yerlerin farkında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, o yerleri de bir bir sıcak asfaltla buluşturacaklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde her zaman olduğu gibi Ereğli'mizde ihtiyaç olan hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri bizim her zaman önceliğimiz oldu, bu noktada da hizmetlerimizi en kısa zamanda ulaştırmaya özen gösterdik. Hedefimiz sadece sevdalısı olduğumuz Ereğli'mize hizmet etmek olunca rabbim de yardım etti. Bundan sonraki süreçte de neye ihtiyaç varsa o çerçevede hizmetlerimize, asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA