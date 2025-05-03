Ereğli'de Aracları Kundaklayan Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracı kundakladığı iddia edilen 26 yaşındaki Y.A.E. tutuklandı. Psikiyatrik rahatsızlığı olduğu belirtilen zanlının, araç camlarını kırarak kolonya döküp ateşe verdiği öğrenildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracı kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Hamam Sokak, Çavuşlu Sokak, Uğurlu Cami yanı ve Eczacı Sami Caddesi'ndeki 4 aracın yakılmasıyla ilgili polislerce çalışma başlatıldı.
Yangınları çıkardığı tespit edilen Y.A.E. (26) gözaltına alındı.
Zanlının, psikiyatrik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporunun bulunduğu, olayları araç camlarını kırarak içlerine kolonya döküp ateşe vermek suretiyle gerçekleştirdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel