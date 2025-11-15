Haberler

Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Adıyaman'da 350 bininci afet konutunun teslim törenine gitmeden önce vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsten yanına çağırdığı bir kişiye "Sigarayı bırakıyor musun?" diye sordu. Vatandaş, Erdoğan'a sigarayı bırakacağını söyledi.

Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA: SİGARAYI BIRAKIYOR MUSUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle tören alanına gelişinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. O sırada ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle bir vatandaşı işaret etti. Erdoğan vatandaşa, "Sigarayı bırakıyor musun?" diye seslendi. Vatandaş ise sigarayı bırakacağına dair söz verdi.

"YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende müjdeyi verdi. Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceklerini belirtti. Erdoğan, "Deprem konutları ve iş yerleriyle birlikte diğer yatırımları da hizmete alıyoruz. İnşallah yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümü, 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNSANIMIZIN DERDİNE ÇARE BULMAKTAN BAŞKA AMACIMIZ YOK"

"Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz çalışıyor, sizi yuvalarınıza yerleştirmek için çaba harcıyoruz. 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
