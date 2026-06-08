Erdoğan, Ermeni Patrik vekilini kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA