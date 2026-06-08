Haberler

Erdoğan, Ermeni Patrik vekilini kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel muradına eriyor! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı

Ünlü oyuncu ilk kez yeni sevgilisi ile birlikte yakalandı

Denizde, aç ve susuz mahsur kaldı, çiğ yengeç yiyerek 7 gün hayatta kaldı

Açık denizde 7 gün yaşam savaşı verdi; hayata tutunma yöntemi şaşırttı
8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü

Yıllardır bu anı bekleyip dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktü
İran'dan 'ABD eyaletlerini vururuz' tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?

İran'dan Trump'a anında geri adım attıracak tehdit
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi

Giderayak son kıyağını yapmış!