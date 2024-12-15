Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarı Gelin" türküsünü seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer'e eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlardan gelen soruları yanıtladı.
SARI GELİN TÜRKÜSÜNDE FERHAT GÖÇER'E EŞLİK ETTİ
Programda renkli anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarı Gelin" türküsünü seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer'e eşlik etti.
Kaynak: Haberler.com / Güncel