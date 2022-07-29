Erdoğan Rusya yolcusu; Fenerbahçe taraftarının "Vladimir Putin" tezahüratı
Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış politika ile İçli Dışlı'da gündemdeki son gelişmeleri yorumladı.
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Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış politika ile İçli Dışlı'da gündemdeki son gelişmeleri yorumladı. T24 dış politika analisti Yinanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 hafta önce görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine gitmesinin tahıl koridoru anlaşmasında açıklığa kavuşturulmayan konuların konuşulacağını söyledi.
DailyMotion.com / Güncel