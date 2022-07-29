Erdoğan Rusya yolcusu; Fenerbahçe taraftarının "Vladimir Putin" tezahüratı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan Rusya yolcusu; Fenerbahçe taraftarının "Vladimir Putin" tezahüratı

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış politika ile İçli Dışlı'da gündemdeki son gelişmeleri yorumladı.

 - Güncelleme:

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış politika ile İçli Dışlı'da gündemdeki son gelişmeleri yorumladı. T24 dış politika analisti Yinanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 hafta önce görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine gitmesinin tahıl koridoru anlaşmasında açıklığa kavuşturulmayan konuların konuşulacağını söyledi.

DailyMotion.com / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title