Erdoğan: Bayram herkes için hayırlara vesile olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındnan bayram mesajı yayımlayarak, şunları kaydetti:

"Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun."

