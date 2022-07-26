Erdoğan'ın canlı yayında TOGG'un fiyatını soran muhabire verdiği yanıt gündem oldu: Sorma sorma - Haberler

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Erdoğan'ın canlı yayında TOGG'un fiyatını soran muhabire verdiği yanıt gündem oldu: Sorma sorma

Haberler.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam canlı yayında soruları yanıtladı. Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un konuşulduğu sırada araya girerek esprili bir şekilde "TOGG'un fiyatını sorma, fiyatını sorma" ifadelerini kullanması ise gündem yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde TRT ortak yayınında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli konularda değerlendirmelerde bulundu. Heyecanla beklenen TOGG ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan, elektrikli otomobillerde fiyatları düşürecek düzenlemeyle ilgili de açıklama yaptı.

"HEDEFİMİZ BU YIL İÇİNDE ÇIKARMAK"

TOGG'un üretimiyle ilgili soruya Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp keyfini beraberce inşallah tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı Temmuz 2020'de başlamıştı. Boya, gövde tesisi ile 1.6 kilometre test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

FİYAT TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecinin TOGG'la ilgili soru sorduğu sırada devreye giren ve esprili bir şekilde "Fiyatını sorma, fiyatını sorma" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Haberler.com - Güncel

TOGG Trt Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

hikmet yaşar:

olmayan şeyin fiyatı zaten olmaz sayın reis doğru demiş olmayan şeyin fiyatını sorman demiş zaten

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Hamit Gündoğdu:

Fiyatı belli olması için ortada üretilmiş bir ürün olması gerekmiyor mu? Muhabir sende az değilsin yani tehlikeli ucuz atlatmışsin geçmiş olsun;))

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Başka Murat:

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