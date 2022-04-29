Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davası'nın karar duruşmasının ardından kendisi için "Tarih önünde mahkum olacak" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

Özgür Özel, Gezi Davası'nın karar duruşmasının ardından adliye önünde basın açıklaması yapmış ve Erdoğan'a eleştiriler yöneltmişti. Özel, Erdoğan için, "Tarih önünde mahkum olacak" demişti. Erdoğan ise Suudi Arabistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda dün yaptığı açıklamada, avukatlarının Özel'e tazminat davası açacağını duyurmuştu.