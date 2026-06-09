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Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye Tebrik Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici’yi tebrik etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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