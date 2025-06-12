Erdoğan'dan Hindistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel