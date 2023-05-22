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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken güvenlik önlemi! Suyu, oğlu uzatınca alıp içti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile oturduğu sırada arkasındaki kişi kendisine bir bardak su uzattı. Erdoğan, kendisine uzatılan suyu almadı. Suyu uzatan kişi elindeki suyu orada bulunan Bilal Erdoğan'a verdi. Aynı suyu bu kez Bilal Erdoğan uzattı. Erdoğan, kafasını kaldırıp bu sefer suyu uzatan kişinin oğlu olduğunu görünce suyu alarak içti.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde liderler propaganda çalışmalarına devam ediyor.

İTTİFAK ORTAKLARI DEPREM BÖLGESİNDE

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitti.

SUYU BİLAL ERDOĞAN UZATINCA ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Erdoğan'ın kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın bu hareketi "Güvenlik önlemi" olarak yorumlandı.

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Yorumlar (4)

Selim Güler:

Helal olsun Reis Allah size hayirli ömür nasip etsin Seni cok seviyoruz Reis

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sema alkanat:

BENCEDE EN MANTIKLISINI YAPMIŞ BEN OLSAM BENDE ALMAZ İDİM

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mert barlik:

Gayet doğal,düşmanı ve sevmeyeni çok.sizin o kadar düşmanınız olsa siz dışarı çıkmaya cesaret edemezdiniz. Allah uzun ömür versin.

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