Erdemli'de Fırtına Sonucu Cami Minaresi Otomobillere Düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtınada Kocahasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, 1 kişi de yaralandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtınada Kocahasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, 1 kişi de yaralandı.

İlçe merkezinde saat 13.00 sıralarında yağmur başladı daha sonra da fırtına etkili oldu. Kocahasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi, park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen trafik polisi, yapılan incelemenin ardından hasar gören araçları kaldırttı. İlk müdahalesi yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü. Caminin hasar gören diğer minaresi ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. (DHA)