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Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mümine Kılıç'ı bulup sırtında taşıyan belediye personeline onur belgesi ve plaket verildi.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Mustafa Kara, 18 Kasım'da kaybolan 74 yaşındaki Kılıç'ı dün bulduktan sonra sırtında taşıyarak ekiplere ulaştıran Hikmet Tuncar ile bir araya geldi.

Belediye personelini tebrik eden Kara, Tuncar'a onur belgesi ve plaket verdi.

Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Mümine Kılıç, dün ikamet adresinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunmuştu. Alzheimer hastası kadın, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA