Erdemli'de Lezzetlere Coğrafi İşaret

Erdemli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışmalar yürütmek üzere protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında, ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışma yapılacak.

Kaynak: AA