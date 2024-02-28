Erdem Gül, MİT TIR'ları davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT TIR'ları haberi nedeniyle 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT TIR'ları haberi nedeniyle "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.