Erdek'teki Otel Büfesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir otelin bahçesindeki büfede çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesindeki büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini değerlendirdi.