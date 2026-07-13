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Balıkesir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, yıldırım düşmesiyle ağaçlar alev aldı, bazı ağaçlar kırılarak araçların üzerine düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alırken vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve bazı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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