Balıkesir'de bir motosiklet kurşunlandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanarak hasar gördü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kurşunlanan bir motosiklette hasar oluştu.

İlçeye kırsal Ocaklar Mahallesi Demirci Ahmet Sokak'ta henüz kimliği belirlemeyen kişi ya da kişilerce park halindeki bir motosiklet kurşunlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Motosiklette hasara neden olan kurşunlamayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı
