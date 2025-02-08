Erdek'te Otomobil Trafik Lambasına Çarptı: Bir Yaralı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil trafik lambasına çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Erdek-Bandırma kara yolu Düzler Mevki Kavşağı'nda henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 AES 705 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafik lambasına çarptı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel