Erdek'te otomobil takla attı: 5 yaralı

Erdek'te otomobil takla attı: 5 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

F.D. idaresindeki 35 ASE 075 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolu Zeytinli Mahallesi Arif Kalıpsızoğlu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 4 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

81 ilde eş zamanlı sokağa çıktılar, yetkililer bakanlığa davet edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik

Ali Koç'tan bomba Kerem sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.