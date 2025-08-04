Erdek'te Otel Bahçesinde Yangın

Erdek'te Otel Bahçesinde Yangın
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otel müşterileri panik yaşadı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ocaklar Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Otel müşterilerinin panik yaşadığı yangında bar ve havuz çevresinde zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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