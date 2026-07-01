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Erdek'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Erdek'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkii yakınlarında meydana geldi. Adil Oral (43) yönetimindeki 10 ARG 441 plakalı otomobil ile B.E.'nin kullandığı 10 ALZ 541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan Adil Oral, B.E. ve S.B., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Adil Oral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oral'ın Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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