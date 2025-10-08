Haberler

Erdek'te Fırtına Sebebiyle Tekneler Kıyıya Vurdu

Erdek'te Fırtına Sebebiyle Tekneler Kıyıya Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, birçok teknenin kıyıya vurmasına neden oldu. Sahil Güvenlik ve belediye tarafından tekne sahiplerine uyarılar yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı tekneler kıyıya vurdu.

İlçe genelinde gün boyunca etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde fırtınaya döndü.

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında etkili olan fırtına, açıkta tonozla bağlı teknelerin kıyıya vurmasına neden oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığından ve belediyeden yapılan anonsla tekne sahipleri uyarılırken, lodosun sabaha kadar zaman zaman etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Son anda kararını değiştirince ölüme gitmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.