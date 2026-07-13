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Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Çuğra bölgesinde denizde hareketsiz duran bir kişi fark edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan M.B. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Çuğra bölgesinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların yardımıyla sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, Bandırma'dan denize girmek için bölgeye gelen M.B'ye ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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