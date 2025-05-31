Erdek'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Erdek'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 36 yaşındaki Nurettin K. hayatını kaybetti, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokak'ta Nurettin K. (36) ile S.N. ve B.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Nurettin K, daha sonra darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurettin K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan S.N. ve B.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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