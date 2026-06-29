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Evinin balkonundan havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Evinin balkonundan havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde evinin balkonundan tabancayla havaya rastgele ateş açan Ö.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin yakalanma anı ve çevredekilerin tepkisi cep telefonuyla kaydedildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde evinin balkonuna çıkarak tabancasıyla havaya rastgele ateş açan Ö.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.Y.'nin yakalanması ve çevredekilerin şüpheliye tepki göstermesi cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Düzova Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan Ö.Y., tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak şüphelinin bulunduğu eve girdi ve tabancaya el koyup, Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi Şüpheli evden çıkarılırken, çevredekiler de tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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