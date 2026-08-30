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Erdek'te 30 Ağustos Coşkusu: Gezi Teknesi ve Sahil Bayraklarla Bir Arada

Erdek'te 30 Ağustos Coşkusu: Gezi Teknesi ve Sahil Bayraklarla Bir Arada
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kıyıya yaklaşan gezi teknesinde çalınan marşlara, sahildeki tatilciler Türk bayrakları sallayarak eşlik etti. Renkli görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kıyıya yaklaşan gezi teknesinden yükselen müziklere, sahildeki tatilciler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Erdek sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İlçede seyir halinde olan bir gezi teknesinden marşlar ve müzikler çalındı. Kıyıya yaklaşan teknedeki coşkuya, plajda ve sahilde bulunan tatilciler de katıldı. Sahildeki vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak teknedekilere eşlik etti. Karşılıklı bayraklarla yaşanan Zafer Bayramı coşkusu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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