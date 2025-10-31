Erdal İnönü, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Anıldı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Altuğ EKEN

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, 18'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de anmaya katıldı. Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burada olan herkes ondan çok şey öğrendi. Türkiye'de insanlar siyasette mizahın aynı anda aynı ciddiyetle aynı cümleler içinde yer alabileceğini öğrendi.

Allah kabul etsin dualarımızı. Biz öğleden sonra Genel Başkanımızı uzun uzun anacağız. Onun yaşamı üzerine hem de bilim dünyasına yaptığı katkılar üzerine hem de siyasi hayatımıza yaptığı katkılar üzerine konuşacağız. Burada olan herkes ondan çok şey öğrendi. Türkiye'de insanlar siyasette mizahın aynı anda aynı ciddiyetle aynı cümleler içinde yer alabileceğini öğrendi. Ondan cok derin bir zekanın ürünü olan tespitlerini çok yalın şekilde siyasete dahil edilebileceğini öğrendi. Ondan bize göre erken ama ona göre siyasette vakti gelmiş bir ayrılığı geciktirmemenin de bir demokratlık olduğunu öğrendi. ve partimize emeği çok.

Biz İnönü ailesiyle her vesileyle bir araya geliyoruz özellikle Ankara'daki törenlerde. Bugün burada Sevinç Hanım'la birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Ayrıca geçen yılla bu yıl arasında bir fark var. Sevinç Hanım'ın yakasında Cumhuriyet Halk Partimizin rozeti var. Bu son bir yıl içinde Sevinç Hanım partiye üye olmaya karar verdiğini beni duygulandıran sözlerle aktarmıştı. Bugün partimizin bir üyesi olarak da burada yan yana duruyor olmanın ve Genel Başkanımızı anıyor olmanın mutluluğu içindeyim. Buraya gelen katılan herkese gönlü bizlerle birlikte burada olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah rahmet etsin."

Sevinç İnönü'den Özgür Özel'e teşekkür...

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ise sözleri için Özgür Özel'e teşekkür etti. İnönü, "Sizin izinizden gidiyoruz, zaten bütün umudumuz sizde. İnanılmaz bir motivasyon verdiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne resmen canlandı parti, herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan civardan gelen arkadaşlara herkese candan teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz biraz perişan vaziyette. Ama umudumuzu katiyen kesmiyoruz. Motivasyon Genel Başkanımızdan geliyor. Bütün arkadaşlar canla başla uğraşıyorlar. Herkese çok çok teşekkürler tekrardan. İnşallah sağ salim gelecek yıl görüşürüz yine. Ben böyle öğrendim artık bastonla yürümeyi idare ediyorum. Ne mutlu bana. Değil mi başkanım? Çok teşekkür ederim tekrardan herkese. Sağlıklar dilerim, iyi bir gelecek dilerim. Ülkemiz için" diye konuştu.