ERÜ Rektörü Altun, yenileme çalışması devam eden kütüphane binasını inceledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yenileme çalışmaları devam eden Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile kütüphane binasını ziyaret ederek yenilenme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, kütüphanenin mayıs ayında hizmete açılacağını ifade etti.

Öğrencilere refah bir çalışma alanı sunmak için yenileme çalışması yaptıklarını belirten Altun, açılışı gerçekleştirildiğinde kütüphanenin 24 saat hizmet vereceğini kaydetti.