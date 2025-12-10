Erciyes Üniversitesi'nin Bilim İnsanlarından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne "Yerli Aşı" Geliyor

(ANKARA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarında kritik bir aşamanın tamamlandığını duyurdu. Covid-19 sürecinde TURKOVAC aşısını geliştiren ekibin başında yer alan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, KKKA aşısının klinik öncesi çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Aşı geliştirme sürecinin 2015 yılında Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatıldığı, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalara ara verildiği belirtilen açıklamada, 2023 itibarıyla araştırmaların yeniden hız kazandığı ve ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda hayvan deneylerinin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Prof. Dr. Özdarendeli, elde edilen verilerin son derece olumlu olduğunu belirterek, "Her şey yolunda giderse 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllü insanlardaki çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1–1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek en geç 4–5 yıl gibi bir sürede aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

KKKA hastalığının 2002 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz görüldüğüne ve yüksek vaka ile ölüm oranlarına sahip olduğuna dikkati çeken Özdarendeli, Türkiye'nin dünya genelinde en fazla vaka bildirilen ülke konumunda olduğunu vurguladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aşının Türkiye'ye ve insanlığa en kısa sürede kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Açıklamada, Faz-1 çalışmalarının ardından Faz-2'de daha geniş bir katılımcı grubunun, Faz-3'te ise çok merkezli kapsamlı çalışmaların yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.