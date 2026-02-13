Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı
Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağısı ve tipi nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanmıştı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yol yeniden açıldı.
YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU AÇILDI
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan ve yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Kayseri- Develi kara yolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel