Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağısı ve tipi nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanmıştı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yol yeniden açıldı.

YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU AÇILDI

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan ve yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle çift taraflı trafiğe kapanan Kayseri- Develi kara yolu, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

