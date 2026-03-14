Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Boyraz'a, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından Erciyes'in turizm potansiyeli, mevcut durumu, turizm kapasitesi ve gelecek vizyonuna ilişkin bilgi verildi.

Yapılan sunumda, Erciyes'in bölge turizmine sağladığı katkılar, uluslararası alandaki konumu ve planlanan projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Hacılar-Hisarcık Kavşağı'ndan Develi istikametine uzanan 8,2 kilometrelik alternatif yol projesi ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.