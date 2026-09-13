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Erciyes Dağı'nda mahsur kalan turist kurtarıldı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Dağı'nda mahsur kalan turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Dağı'nda mahsur kalan turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında yürüyüş yapan yabancı uyruklu turist, henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden güvenli alana tahliye edilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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