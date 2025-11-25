Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda aniden başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kar yağışı yaklaşık 20 dakika sürdü.
Bu yıl Erciyes Dağı'na ilk kar 9 Ekim'de yağmıştı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel