Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erciyes Dağı'nda 3 bin 400 metrede antrenör Hasan Ali Şahin'in cenazesine ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Dağı'nda 3 bin 400 metrede antrenör Hasan Ali Şahin'in cenazesine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkisinde ulaşıldı. Beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ise sağ olarak bulundu, ekipler cenaze ve turisti zirveden indirmek için harekete geçti.

CENAZEYE ULAŞILDI

Kayseri'de ihbarın ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre rakımında bulunan Şeytan Deresi mevkisinde antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Şahin ile birlikte tırmanış yapan beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof'u sağ olarak buldu. Ekipler hem cenazeyi hem de yabancı turisti zirveden indirmek için harekete geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Dünyayı sarsan iddia! Kim Jong-un komaya mı girdi?

Dünyayı sarsan haber! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
Selde aracı hasar görenler dikkat! Kaskosu olmayanlar da para alabilir

Sel mağdurları bunu bilmiyor! Kasko olmasa bile tazminat kapısı açık
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Yanardağ gezisi feci sonla bitti!

Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum