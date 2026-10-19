Erciyes Dağı'nda 3 bin 400 metrede antrenör Hasan Ali Şahin'in cenazesine ulaşıldı

CENAZEYE ULAŞILDI

Kayseri'de ihbarın ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre rakımında bulunan Şeytan Deresi mevkisinde antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Şahin ile birlikte tırmanış yapan beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof'u sağ olarak buldu. Ekipler hem cenazeyi hem de yabancı turisti zirveden indirmek için harekete geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı