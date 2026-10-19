Erciyes Dağı'nda 3 bin 400 metrede antrenör Hasan Ali Şahin'in cenazesine ulaşıldı

Erciyes Dağı'nda 3 bin 400 metrede antrenör Hasan Ali Şahin'in cenazesine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkisinde ulaşıldı. Beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ise sağ olarak bulundu, ekipler cenaze ve turisti zirveden indirmek için harekete geçti.
CENAZEYE ULAŞILDI
Kayseri'de ihbarın ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre rakımında bulunan Şeytan Deresi mevkisinde antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Şahin ile birlikte tırmanış yapan beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof'u sağ olarak buldu. Ekipler hem cenazeyi hem de yabancı turisti zirveden indirmek için harekete geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı