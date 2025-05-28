Erciyes 2025 Tatbikatı başladı: 13 ülkeden askerler düzenli atlayış yaptı

Erciyes 2025 Tatbikatı başladı: 13 ülkeden askerler düzenli atlayış yaptı
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KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı', 13 ülke askerinin katılımıyla hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Paraşütçü komandolar, C-130 tipi askeri uçakla 13 bin 500 metreden serbest gece atlayışı yaptı.

KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen ' Erciyes 2025 Tatbikatı', seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 13 ülke askerinin katıldığı tatbikatta birlikler, C- 130 tipi uçaktan gece atlayışı yaptı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta, paraşütçü komandolar C-130 tipi askeri uçakla 13 bin 500 metreden serbest gece atlayışı yaptı. Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma- Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, kılavuz birlikler bölgenin emniyetini alacak. Tatbikatta, aralarında 13 ülke askerin de olduğu 265 paraşütçü komando yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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