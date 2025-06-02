Erciş'te Uluslararası İnci Kefali Göçü Festivali Büyük İlgi Gördü

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne 200 bini aşkın kişinin katıldığı belirtildi.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü festivalle tanıtıldı.

30 Mayıs'ta göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Erciş Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde Kafkas dans gösterisi ve Kırgız yöresel ve halk oyunları sunuldu.

Aile Destek Merkezi sergisinin açıldığı festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi, atlı polis ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Üç gün süren festivale katılanlar, şarkıcı Manuş Baba, Semicenk ve Okuz Aksaç'ın sahne aldığı konserlerde müzik keyfi yaşadı.

Erciş Kaymakamı Murat Karaoğlu, AA muhabirine, bu yıl 12'ncisi düzenlenen festivale 200 bini aşkın kişinin katıldığını söyledi.

Festivalin büyük bir katılımla tamamlandığını belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca festivalimizde 200 bini aşkın misafirlerimizi ağırladık. Ziyaretçilerimiz hem inci kefalinin mucizevi yolculuğunu görme fırsatı buldu hem de ünlü sanatçılarımızın konserlerini izleme imkanı buldu. Gerçekten muazzam bir coşkuya tanıklık ettik. Festivalimizde aynı zamanda bir çok stant kuruldu. Halayımızla horonumuzu buluşturduk. İnci kefalimizi de hamsimizle buluşturduk. Karadeniz'i Van Denizi ile buluşturduk. Halayla horonun kardeşliğini bir araya getirdik."

Festivale katılan Rize'nin Çayeli Halk Eğitim Müdürü Handan Yelkenci ise "İlk kez buradaki festivale katılıyoruz. İlk kez inci kefalinin derelerde yüzüşünü gördük. Çok güzel bir duygu, farklı bir deneyim oldu. Çok farklı bir ambiyans oluştu. Martıların balık avı çok etkileyici." dedi.

Sanatçı Oğuz Aksaç da "Yaklaşık 35 yıldır müzikle uğraşıyorum. Balıkların bu mucizevi yolculuğunu hep merak ediyordum. Onları izlemek çok keyif verdi." diye konuştu.