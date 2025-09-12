Erciş'te İki Kardeşin Cinayetine İlişkin Tutuklama Sayısı 10'a Yükseldi

VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçta otururken silahlı saldırıda öldürülen Musa ve kardeşi Mehmet Demir cinayetine ilişkin 3 kişi daha tutuklandı. Olayda tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Erciş ilçesinde, 6 Eylül günü hafif ticari araçlarında otururken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Musa ile kardeşi Mehmet Demir, kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı Vanyolu Mahallesi'ndeki cadde bulunan Mobese kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrası olaya ilişkin 7 şüpheli 3 gün önce yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı genişleten Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece iki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.