Erciş'te minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim heyecanı

Van'ın Erciş ilçesinde, Aile Destek Merkezi'nde 40 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi gerçekleştirildi. Programa katılan Kaymakam Murat Karaloğlu, öğrencileri tebrik ederek, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Van'ın Erciş ilçesinde 40 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi yapıldı.

Çelebibağı Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezi'nde 40 öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi.

Merkezde düzenlenen programda, öğrencilere belgeleri teslim edildi.

Programa katılan Kaymakam Murat Karaloğlu, eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimizin de ifade ettiği gibi sizlerin en hayırlısı Kur'an-ı öğreten ve öğrenendir. Burada hem öğretenlerle hem öğrenenlerle birlikteyiz. Bu güzel organizasyonu hazırlayan, emek veren Kur'an kursu öğreticilerimize, çocuklarını bu kurslara yazdıran velilerimize, aile destek merkezimizin koordinatörüne teşekkür ederim."

İlçe Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim öğretmeni olarak görev yapan Çiğdem Çemen ise "Öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve çeşitli ödüllerle taçlandırdık. Güzel bir program gerçekleştirdik. Bu çocuklarımızı inşallah ileride daha güzel yerlerde görmek nasip olur." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
