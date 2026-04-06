Erciş'te Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Erciş Özel Eğitim Anaokulu ile Aile Destek Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, boyama ve seramik çalışması yaptı.

Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliğe katılan Kaymakam Murat Karaloğlu, programın hazırlanmasında emeği geçenlerde teşekkür etti.

Etkinliğe, Karaloğlu'nun eşi Gamze Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz de katıldı.