Erciş Kaymakamı Karaloğlu, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadelenin en kritik döneminde kurulan AA'nın, Türk milletinin sesi olma görevini üstlendiğini belirtti.

İstiklal Harbi sürecinden bugüne kadar geçen zamanda AA'nın tarihi bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı sadece bir haber kurumu değil aynı zamanda Türkiye'nin hafızasını oluşturan önemli bir kurumdur. Anadolu Ajansı, ilkeli, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştı. 106 yıllık köklü geçmişiyle Anadolu Ajansı, ülkemizin dünyaya açılan güçlü iletişim kapılarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm isimleri rahmet ve minnetle anıyor, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."