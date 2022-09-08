Erbilli hayvanseverler gönüllü olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor

Irak'ın Erbil kentinde bir grup hayvansever gönüllü olarak sokak köpeklerini tedavi ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Irak'ın Erbil kentinde bir grup hayvansever gönüllü olarak sokak köpeklerini tedavi ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte bir grup hayvansevere öncülük eden Ferman Fazıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört yıldır sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Fazıl, "Amacımız sokakta yaşayan hayvanların sorunlarıyla ilgilenmek. Özellikle de köpek ve kediler. Köpeklerin çoğu Erbil'in kuzey kesimlerinde bulunuyor. Bundan dolayı çalışmalarımız bu bölgede yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Günlük çalışmalar yürüttüklerini belirten Fazıl, sokak hayvanlarını yaşadıkları sağlık sorunlarının ciddi olması durumunda uzman bir veterinere götürdüklerini dile getirdi.

Fazıl, 82 kişiden oluşan gruplarının farklı bölgelere dağılarak çalıştığını aktararak, şunları söyledi:

"Ciddi yaralanması olan hayvanlar için en yakın çalışanlarımızla irtibat kuruluyor ve gereken müdahale yapılıyor. Yapılan tüm masrafları biz karşılıyoruz. Gereken ilaçları alıyoruz. Aynı zamanda birkaç hayırsever de bize destek veriyor. Öte yandan iş yerlerinden aldığımız etleri köpeklere dağıtıyoruz."

"Hükümetin sahipsiz hayvanlar için uygun bir yer tayin etmesi gerekiyor"

Fazıl, sokak hayvanlarının kötü muameleye maruz kalmamaları için yetkililerin devreye girmesi, gerekirse bu durumun eğitim kurumlarında ders müfredatına alınması gerektiğini vurguladı.

Her gün hayvanların zarar gördüğüne şahit olduklarına dikkati çeken Fazıl, "Hayvansever kurumların artmasından dolayı hayvan öldürülmeleri de azaldı. Tabii hükümetin sahipsiz hayvanlar için uygun bir yer tayin etmesi gerekiyor." dedi.

Bir yıldır bu grupla çalışan Leyla Kira da sokak hayvanlarının yiyecek ve sağlık sorunlarını giderdiklerini aktardı. Bu işi severek yaptığını belirten Kira, "Sokak hayvanlarına yönelik hoşnutsuzlukları görünce bu sorunun çözülmesi gerektiğine inandım." ifadesini kullandı.

Bir başka grup üyesi Lave Mustafa da "Herkes hayvan sevebilir. Evlerinin önüne su ve yiyecek koyabilir. Çünkü köpekler de diğer hayvanlar gibi talepte bulunamaz ve gördükleri kötü muameleyi dile getiremez. Bunun için herkes sokak köpeklerinin zararsız olduğunu ve onlara kötü davranılmaması gerektiğini çocuklarına öğretmeli." diye konuştu.???????