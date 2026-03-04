Haberler

İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail-İran savaşının 5'inci gününde misilleme füzeleri karşılıklı olarak peş peşe ateşlenmeye devam ederken komşu ülke Irak'ın Erbil ve Bağdat şehirlerinde de patlama sesleri duyulmaya başlandı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" uyarısında bulundu.

  • Irak'ın Erbil ve Bağdat şehirlerinde patlama sesleri duyuluyor.
  • ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını veya bulundukları yerde kalmalarını tavsiye etti.
  • Irak'ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi.

İran ile İsrail ve ABD arasında başlayan savaş bölgeye yayılmaya devam ediyor. Elektrik sistemi tamamen çöken ve karanlığa gömülen Irak'ın Erbil ve Bağdat şehirlerinde patlama sesleri duyuluyor. Konuyla ilgili Irak resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına uyarılarda bulundu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan uyarıda "ABD hükümeti, güvenliğinizi önemsiyor ve bilinçli kararlar alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri paylaşmaya devam edecektir. Irak'taki ABD vatandaşlarının, güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları ve ayrılmak için güvenli koşulların oluşacağı zamana kadar bulundukları yerde kalmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklayın" ifadelerine yer verildi.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Irak'ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi. Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

Bunu hesap etmemişti! İran'ın "Ucuz" stratejisi Trump'ı mat edebilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bu savaşın tarafları : Abd, İsrail, Türkiye, Ukrayna bir tarafta diğer tarafta İngiltere, İran, Çin, Rusya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı

112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı