Erbil Valisi Hoşnav'dan CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Ziyaret

(DİYARBAKIR) - Erbil Valisi Ümid Hoşnav, CHP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette bölgedeki siyasi gelişmeler, Orta Doğu'da barış ve kardeşlik çabaları ile yerel yönetimler arası dayanışma konuları ele alındı.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Erbil Valisi Sayın Omid Coşnav ve heyetine, partimizin Diyarbakır İl Başkanlığına yaptıkları kıymetli ziyaretten dolayı teşekkür ederiz. Partimiz barış ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesi için üzerine düşen sorumluluktan asla kaçınmayacaktır. En yakın zamanda iadeyi ziyarette bulunarak dostluk ilişkilerimizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

CHP Parti Meclis Üyesi Emine Uçak Erdoğan, ziyarette bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erbil Valisi Omed Khoshnaw ile Diyarbakır İl Başkanlığımıza ziyareti sırasında bölgemizdeki siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 2024 yılında ziyaret ettiği İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun TBB Başkanı olarak Orta Doğu'daki bölgesel refah ve kardeşliğe yönelik çabalarından söz edip kendisine dayanışma duygularını iletti. Kıymetli mesajı ve coğrafyamızda barış, kardeşliğin sağlanmasına yönelik çabaları için kendisine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA