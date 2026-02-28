Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Seyir Füzeleri Erbil Üzerinden İran Yönüne Giderken Görüntülendi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de İran yönüne doğru ilerleyen seyir füzeleri görüntülendi. İran'da hava trafiği durduruldu.

(ANKARA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil semalarında İran yönüne doğru ilerleyen seyir füzeleri görüntülendi. İran'da hava trafiğinin durdurulduğu anlar uçuş takip platformu FlightRadar'ın verilerine de yansıdı.

İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan füzelerin Erbil hava sahasından geçerek İran istikametine ilerlediği belirtildi.

Öte yandan, İran'da hava trafiğinin durdurulduğu anlar uçuş takip platformu FlightRadar'ın verilerine de yansıdı. Platformun paylaştığı grafiklerde, İran hava sahasının kapatılmasının ardından uçuş hareketliliğinin tamamen durduğu ve hava sahasının büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Kaynak: ANKA
