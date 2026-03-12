Irak'ın Erbil Kentindeki İtalyan Üssüne Füze İsabet Etti

(ANKARA) - Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan İtalya'ya ait askeri üsse gece saatlerinde füze isabet ettiği, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Erbil'deki İtalyan üssüne bir füze isabet ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Erbil'deki üssümüze bir füze isabet etti. İtalyan personel arasında ölü ya da yaralı yok. Hepsinin durumu iyi" ifadelerine yer verildi.

İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun olayın ardından üst düzey askeri komutanlarla temas halinde olduğu belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı açıklamada, saldırı sırasında askerlerin bir sığınağa indiğini ve tüm personelin "iyi ve güvende" olduğunu kaydetti.

İtalya'nın Erbil'de yaklaşık 300 askeri bulunduğu ve bu askerlerin Kürt güvenlik güçlerine eğitim verilmesi faaliyetlerinde görev aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA