Haberler

Irak'ın Erbil kentindeki İKDP kampına İHA saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde bulunan İKDP kampına düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısında can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Bu saldırı, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların artmasına paralel olarak gerçekleşti.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampına kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İKDP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Köysancak ilçesinde ailelerin kaldığı belirtilen kampa 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana İKDP kamplarına toplam 118 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde kamikaze tipi İHA'ların uçtuğu ve ardından patlamaların meydana geldiği görüldü.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

Otel odasındaki görüntülerle ilgili savunması, eşini kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Wilfried Zaha beklenen imzayı atıyor

Wilfried Zaha imzayı atıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından enfes bir frikik golü

Süper Lig'de topa vuramıyordu! Bu golü atan adama çok şaşıracaksınız
Fenerbahçe'den ayrılığa veto: Trabzonspor'a göndermiyorlar

Ezeli rakibini giderayak üzdü!
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Endonezya’da katliam gibi kaza: Otobüs ve tanker çarpıştı, 16 kişi öldü

Ülke felaketi yaşadı: Alevler arasında can verdiler