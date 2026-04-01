Erbil Valisi Hoşnav: "20'den fazla İHA düşürüldü"

Güncelleme:
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, şehirde dün akşam düzenlenen saldırılarda 20'den fazla insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Olayda can kaybı olmaması sevindirirken, bir kamikaze İHA'nın bir eve isabet ettiği ve yangın çıkmasına sebep olduğu belirtildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, dün akşam Erbil'e düzenlenen saldırılarda 20'den fazla insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yerel medyaya göre Vali Hoşnav, dün akşam Erbil'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Hoşnav, saldırılarda atılan 20'den fazla insansız hava aracının Erbil hava sahasında imha edildiğini belirterek, olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Akşam saatlerinde yapılan saldırılarda bir kamikaze İHA bir eve isabet etmiş, evde yangın çıkmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bugüne kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine 500'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
