Irak'ın Erbil kentindeki ABD üssünden dumanların yükseldiği bildirildi

Güncelleme:
Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların, bir hava saldırısından kaynaklanmış olabileceği düşünüiliyor. Saldırının, Iraklı Şii bir grup tarafından gerçekleştirilen kamikaze dronu saldırısıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, Erbil'deki patlamaların üssün çevresini sarstığı ve dumanın üs içerisindeki askeri tesisleri hedef alan doğrudan bir hava saldırısından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Söz konusu gelişmenin "Seraya Evliya ed-Dem" adlı Iraklı Şii grubun bölgede ABD'ye ait askeri tesisleri hedef alan bir kamikaze dronu saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini duyurmasının ardından yaşandığı aktarıldı.

Saldırı sonrası Erbil semalarında "uluslararası koalisyona" ait helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun faaliyet gösterdiği gözlendi.

Güvenlik güçleri ise üssün çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Koalisyon yetkililerinden, maddi hasarın boyutu ya da ABD askerleri arasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
